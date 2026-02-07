Il frontman degli OSEES, John Dwyer, ha annunciato il nuovo album dei Damaged Bug dopo oltre cinque anni. Si intitola “ZUZAX” e uscirà il 20 marzo per la sua etichetta Deathgod Records.

John svela i dettagli del disco

Circa 40 brani dei Damaged Bug degli ultimi sette anni sono rimasti orfani/incompiuti, cosa piuttosto rara per me. Ho continuato ad avere altre cose da fare e la vita ha continuato a intralciarmi. E francamente, le canzoni erano tutte sparse, quindi non vedevo un filo conduttore, ma alla luce degli attuali avvenimenti nel mondo, sento che è compito di ogni artista costruire messaggi personali mascherati da momenti di evasione. Questo è ciò che questo disco rappresenta per me: qualcosa per fare un po’ di ordine nel mio studio, rilassare la mente e tenere lontano il lupo dalla porta. È un disco un po’ gioioso e un po’ triste che parla di speranza e perdono, due cose che spero di trovare di più nella mia vita.

È astratto e pop, fritto e zuccheroso.

È esattamente come mi sento in questo momento: fritto e distorto.

Buona fortuna là fuori.

Il brano di apertura dell’album è “END OF THE WAR”.

Tracklist:

