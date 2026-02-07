Gli Swim Deep hanno rivelato i dettagli del loro quinto album in studio, “Hum“, che uscirà il 19 giugno per la Submarine Cat Records.

La band di Birmingham ha anche svelato il primo singolo dell’album, “Pieces of You”.

Il tastierista James Balmont dice del video: “Sembra Band of Brothers o una sorta di fazione militare che lotta per piantare la bandiera della vittoria nel terreno. Questo, per me, riassume davvero questo album: abbiamo attraversato questa lotta e ora ci siamo riuniti tutti per piantare questo sentimento di vittoria“.

La tracklist di “Hum” è la seguente:

Pieces Of You

You, Me & Mary

Photograph

Broken

The Throw

Such A Fool

Mud

Is There Something Going On

In Dreams Alive

Lift Me Up