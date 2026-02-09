Credit: Scarlett Carlos Clark

Oggi Anna Calvi annuncia un nuovo EP in uscita il 20 marzo, “Is This All There Is?”, che presenta tre collaborazioni leggendarie: Iggy Pop, Laurie Anderson e Matt Berninger dei The National.

Nel brano di apertura dell’EP, “God’s Lonely Man”, Calvi si affida a Iggy Pop, figura perfetta per incarnare la voce del suo monologo interiore distruttivo. È destabilizzante, grezzo e onesto, una forza unica. La sua presenza era perfetta per la narrazione di questa canzone. Il brano pulsa di una sfida audace: chitarre potenti e una batteria dal ritmo incalzante lo rendono un vero e proprio grido di battaglia contro l’inerzia emotiva e la disperazione:

Il video con Anna e Iggy protagonisti offre un ritratto intimo di una connessione reale tra due musicisti e performer straordinari. Gioca con la quiete e l’energia selvaggia, mentre i due artisti si incontrano in una sorta di comunione. Ogni gesto, per quanto sottile, contribuisce a creare un senso di trasformazione condivisa. Quando cantano all’unisono I wanna be somebody tonight, sembrano fondersi in un’unica forza elettrizzante. Il video è diretto e prodotto da Luigi Calabrese e Dominic Easter, montato da Rianne White e girato a Miami.

“Is This All There Is?” è il primo capitolo di una trilogia di dischi che esplora l’identità come metamorfosi, plasmata e riplasmata attraverso l’esperienza dell’innamoramento. L’idea nasce dal cambiamento di prospettiva vissuto da Calvi dopo essere diventata genitore. Nell’EP, Calvi si immerge in domande esistenziali sulla vita contemporanea: come possiamo recuperare l’intimità? Esiste qualcosa di più elementare a cui possiamo riconnetterci? Cosa significa sentirsi davvero consapevoli? Avere un figlio è stato così trasformativo da farmi considerare la possibilità che tutto nella vita possa cambiare, e questo è spaventoso ma incredibilmente liberatorio. Non volevo più dare nulla per scontato. Voglio esistere nel modo migliore possibile per mio figlio. Volevo pormi la domanda umana più fondamentale: è tutto qui?.

Nell’EP Calvi reinterpreta anche il classico dei Kraftwerk “Computer Love” insieme a Laurie Anderson. Con l’iconica voce di Anderson al centro e gli inquietanti e corali arrangiamenti di Calvi che creano spazio e ombra, il brano diventa una riflessione sull’intimità digitale e sull’assenza emotiva. Dopo il suo lavoro come compositrice per “Peaky Blinders” e la scrittura di un’opera con il visionario regista Robert Wilson, il nuovo EP si presenta come un paesaggio sonoro cinematografico, l’arco narrativo di un film in quattro canzoni popolato da personaggi vividi. Comporre le musiche per le ultime due stagioni di “Peaky Blinders“ ha davvero cambiato il mio modo di creare musica. Ho sempre immaginato le mie canzoni come piccoli film, ma con questo EP volevo esplorare una narrazione che potesse esistere attraverso tutti i brani.