Un teaser trailer a sorpresa di “The Adventures of Cliff Booth”, il nuovo spin-off di “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, è andato in onda domenica sera durante il Super Bowl LX.

Con Brad Pitt ovviamente nel ruolo del protagonista Cliff Booth insieme a Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino e altri, il trailer mostra il buon Booth dopo gli eventi di “C’era una volta a Hollywood”.

“Quindi hai aiutato Rick a sottomettere quegli intrusi hippie, eh?“, gli viene chiesto, e lui: “Qualcosa del genere. Non ho molti talenti, ma so che è meglio non intralciare una bella storia“.

Scritto da Tarantino e diretto da David Fincher, “The Adventures of Cliff Booth” arriverà al cinema e su Netflix alla fine dell’anno.

Non vediamo l’ora!