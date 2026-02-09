Credit: Press

I Geese arriveranno finalmente in Italia nel mese di agosto.

La giovane band indie-rock di Brooklyn ha pubblicato lo scorso settembre, via Partisan Records / PIAS, il suo quarto LP, “Getting Killed“, ottenendo riscontri molto positivi sia dal pubblico che dalla critica.

Il nuovo album è un progetto nato quasi per caso dopo l’incontro con Kenneth “Kenny Beats” Blume durante un festival, che prende forma nel suo studio di Los Angeles nell’arco di dieci giorni intensi e serrati. Un tempo limitato che ha inciso profondamente sul carattere del progetto, privilegiando un approccio diretto e istintivo, con poche sovraincisioni e scelte rapide.

Il risultato è un lavoro che abbraccia il caos come linguaggio espressivo, muovendosi tra sperimentazione e urgenza creativa. Le strutture sono volutamente irregolari ma sorrette da interpretazioni viscerali e da una visione artistica estremamente lucida: riff garage si stratificano su campionamenti di cori ucraini, drum machine sibilanti pulsano sotto chitarre abrasive, mentre brani strani e quasi da ninna nanna si alternano a esplosioni sonore furiose e ossessive.

Con “Getting Killed”, i Geese riescono a tenere insieme una nuova, spiazzante tenerezza e una rabbia ancora più intensa, dando l’impressione di mettere in discussione le proprie radici rock per spingersi verso territori più scomodi e radicali.

Un solo appuntamento con loro nel nostro paese previsto per mercoledì 19 agosto al Circolo Magnolia di Segrate (MI) all’interno di Unaltrofestival.

I biglietti per il concerto della formazione statunitense andranno in vendita generale a partire dalle ore 10 di mercoledì 11 febbraio su ‘Ticketmaster.it‘.