Martin Carr, in passato autore e chitarrista dei Boo Radleys, annuncia il suo nuovo disco solista “What Future” atteso entro fine anno su etichetta Sonny Boy Records.

Dell’album ad oggi non sono stati svelati i dettagli, abbiamo però un primo singolo dal titolo “Connie Converse is Playing at My House”.

Sul brano, ispirata alla celebre hit degli LCD Soundsystem e dedicato alla cantautrice americana anni ’50 Connie Converse, Carr ha raccontato:

Un paio di anni fa, ho ascoltato un podcast di cronaca nera su una cantautrice poco conosciuta che aveva registrato in casa la sua musica originale e selvaggia alla fine degli anni ’50 ed era poi scomparsa negli anni ’70. Quella è stata la prima volta che ho sentito il nome Connie Converse e nel giro di una settimana ho ascoltato le sue canzoni mille volte. Mi sono davvero identificato con i suoi testi personali e schivi, c’è un desiderio nelle sue canzoni che riconosco nelle mie. Dovevo scoprire tutto quello che potevo su di lei, il che mi ha portato all’eccellente libro di Howard Fishman, “To Anyone Who Ever Asks: The Life, Music, and Mystery of Connie Converse”. La mia ossessione ha raggiunto l’apice quando ho sognato che suonava nella mia cucina, producendo suoni bellissimi e strani con un enorme vecchio sintetizzatore Moog.