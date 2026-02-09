Skinner arriverà in Italia per la prima volta nel mese di marzo per quattro date.

Il musicista dublinese, il cui vero nome è Aaron Corcoran, presenterà insieme alla sua band il suo primo LP, “New Wave Vaudeville“, pubblicato a gennaio 2025 via Faction Records.

Il nostro Francesco De Salvin nella sua recensione lo ha definito come “un disco decisamente ispirato e al cui interno riescono a convivere la grandine musicale della scena new-wave newyorkese con l’urgenza dance-punk di alcuni gruppi britannici, presenti e passati.“

Saranno ben quattro gli appuntamenti insieme al giovane irlandese previsti per mercoledì 18 alla Maison Rosé di Roma, giovedì 19 a Urbica di Pesaro, venerdì 20 al Covo Club di Bologna e sabato 21 alla Raindogshouse di Savona.

I biglietti per il concerto laziale si trovano su ‘Oooh.events‘ al costo di 8 €, quelli per il live marchigiano su ‘Tickettailor.com‘, quelli per lo show emiliano (con i romani Sanlevigo) su ‘Dice.fm‘ a 14,50 €, mentre quelli del concerto ligure su ‘Musicglue.com‘.