I Ladytron rilanciano un’altra anticipazione tratta dall’atteso album “Paradises”, atteso il 20 marzo. “A Death In London” è stato il primo brano composto per il disco e, attorno ad esso, si è sviluppata l’anima del nuovo lavoro.

Helen Marnie, Daniel Hunt e Mira Aroyo, a quanto ci dicono le note stampa, tornano rinvigoriti in “Paradises”, un disco ricco di colori che mostra la band nella sua forma più elegante, romantica, urgente e psichica: un collage luminescente di primitivismo tecnologico, soul spettrale e noir balearico. E’ una spiaggia ai confini del mondo, piena di premonizioni, preghiere ed incantesimi.