I Jaguero tornano con “Hold Me Close / Monday”, un potente doppio singolo che offre un primo assaggio completo del panorama emotivo del loro prossimo album di debutto “Make Me Feel Alive Again”, in uscita il 10 aprile 2026 per Anchors Aweigh Records.

MAKE ME FEEL ALIVE AGAIN by JAGUERO

La pubblicazione mette in evidenza le due forze contrastanti ma complementari che definiscono il sound dei Jaguero: urgenza e vulnerabilità, catarsi e riflessione.

“Hold Me Close” canalizza la pressione di una società ossessionata dal successo e dalla performance costante. Costruito su un’intensità grezza e un’energia trascinante, il brano respinge le definizioni ristrette di successo, concentrandosi invece sulla connessione umana e sull’onestà emotiva. È sia uno sfogo che una presa di coscienza, un promemoria che la fragilità stessa può essere una forma di forza.

D’altra parte, “Monday” si sposta in uno spazio più morbido e intimo. La canzone esplora l’impegno, la stanchezza e la silenziosa resilienza necessaria per essere presenti per le persone che contano di più. Cattura il peso della fatica emotiva – la sensazione di un infinito “Blue Monday” – offrendo al contempo la speranza nella consapevolezza che anche i giorni più difficili alla fine passano.

Insieme, “Hold Me Close” e “Monday” dipingono un vivido ritratto della doppia identità dei Jaguero: da un lato senza filtri e aggressivi, dall’altro teneri e introspettivi, entrambi convergenti verso il nucleo emotivo di “Make Me Feel Alive Again”.

Con il loro album di debutto, i Jaguero spingono ulteriormente verso gli estremi emotivi, fondendo l’urgenza punk, la grinta grunge e i ritornelli melodici, pur rimanendo radicati nello spirito DIY delle piccole sale e dei club affollati, dove l’esperienza condivisa conta più dei confini di genere.

