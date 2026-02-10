Artwork: Sarah Podestani

Ph: Pierluca Esposito

“Alone Song” si configura come un oggetto sonoro liminale, che mette in crisi l’idea stessa di singolo e di progressione discografica. Giulia Impache lavora su una forma instabile, scegliendo di abitare il “tra”: tra un album concluso e uno ancora in gestazione, tra scrittura e astrazione, tra presenza emotiva e dissoluzione.

Il brano rifiuta ogni forma di narrazione esplicita. La figura di Bimba Splendente – avatar cosmico e insieme vulnerabile – non guida l’ascolto, ma lo attraversa, funzionando come dispositivo simbolico più che come personaggio. Il linguaggio è evocativo, frammentato, e costruisce un immaginario che non cerca senso, ma risonanza. La voce di Charlotte Jacobs non introduce un dialogo, bensì un ulteriore slittamento percettivo: un livello timbrico che amplifica l’idea di sospensione e precarietà. La produzione insiste su spazi vuoti, risonanze e micro-variazioni, collocando “Alone Song” in una zona di confine tra songwriting decostruito, ambient emotivo e ricerca pop non conciliatoria. Più che una canzone, “Alone Song” è una postura: un rifiuto della risoluzione, una dichiarazione di permanenza nell’instabile come spazio fertile per la creazione.

«“Alone Song” è una pubblicazione autonoma che segna il passaggio tra il precedente album e il lavoro discografico attualmente in produzione. Il brano nasce come una composizione liminale, sospesa tra due fasi creative, e si distingue per un immaginario fortemente etereo e psichedelico. Al centro della traccia si muove Bimba Splendente, mio avatar narrativo: una figura cosmica che attraversa paesaggi interstellari e riflette le contraddizioni dell’esperienza umana. La scrittura procede per immagini e suggestioni, privilegiando un approccio evocativo più che narrativo. In “Alone Song” è presente la meravigliosa artista Charlotte Jacobs, la cui timbrica vocale impreziosisce e approfondisce il carattere atmosferico della composizione, aggiungendo una delicatezza vibrante al suono complessivo. Ne emerge un brano sospeso, che vive in un territorio proprio, senza appartenere pienamente né al passato né al futuro.»