Lo scorso settembre, via Partisan Records, i Geese hanno pubblicato il loro quarto LP, “Getting Killed“, uno dei migliori dello scorso anno, che non a caso ha fatto guadagnare parecchi consensi alla formazione di Brooklyn.

Il gruppo indie-rock di NYC arriverà finalmente anche in Italia a presentarlo con un’unica data, annunciata proprio ieri, prevista per mercoledì 19 agosto al Circolo Magnolia di Segrate (MI) all’interno di Unaltrofestival.

La band statunitense nel frattempo si è fermata anche alla NPR per registrare un piccolo live per la serie “Tiny Desk Concert”, dove ha potuto eseguire dal vivo tre brani proprio dal suo lavoro più recente, “Husbands”, “Cobra” e “Half Real” e qui sotto potete vedere la loro performance.