Credit: Urban Wyatt

Il mese scorso Bonnie “Prince” Billy aveva annunciato i dettagli del suo ventitreesimo LP, “We Are Together Again”, in uscita il prossimo 6 marzo, via Domino Recording Company / No Quarter, a distanza di poco più di un anno dal precedente, “The Purple Bird“.

Seguito di “The Purple Bird”, Oldham ha iniziato a lavorare a questo progetto prima del suo soggiorno a Nashville per la registrazione di quell’album, riprendendo poi il materiale la scorsa primavera. Le dieci canzoni sono state portate agli End of an Ear Studios di Louisville insieme agli attuali compagni di tour Jacob Duncan (flauto e sassofono) e Thomas Deakin (clarinetto, whistle, chitarra elettrica baritona, fisarmonica, cornetta), oltre a Ryder McNair, Chris Bush, Ned Oldham ed Erin Hill.

Dopo “They Keep Trying To Find You”, oggi arriva un secondo estratto, “Hey Little”, accompagnato da un video di Brent Stewart e Maya Stewart.

