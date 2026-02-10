Il duo chitarristico di fratelli ecuadoriano-svizzeri, Hermanos Gutiérrez, torna in Italia con due nuovi appuntamenti nel 2026: mercoledì 2 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì 3 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano.
Nel 2024 gli Hermanos Gutiérrez hanno pubblicato l’album “Sonido Cósmico”. Prodotto dal loro “terzo fratello”, Dan Auerbach – produttore vincitore di un GRAMMY® e cantante dei The Black Keys – mescola synth avvolgenti, brani d’organo, leggere percussioni e ritmi d’ispirazione latina con le ossessionanti linee di chitarra intrecciate che sono un marchio di fabbrica ormai consolidato del loro sound. Nello stesso anno hanno condiviso il palco con The Black Keys al SXSW e con Adrian Quesada dei Black Pumas durante il loro set al Coachella. Nel 2025 hanno collaborato con Jack Johnson per il brano “Hold on to the light”.
I biglietti saranno disponibili in anteprima in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 11 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di venerdì 13 febbraio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.