Il duo chitarristico di fratelli ecuadoriano-svizzeri, Hermanos Gutiérrez, torna in Italia con due nuovi appuntamenti nel 2026: mercoledì 2 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì 3 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano.

Nel 2024 gli Hermanos Gutiérrez hanno pubblicato l’album “Sonido Cósmico”. Prodotto dal loro “terzo fratello”, Dan Auerbach – produttore vincitore di un GRAMMY® e cantante dei The Black Keys – mescola synth avvolgenti, brani d’organo, leggere percussioni e ritmi d’ispirazione latina con le ossessionanti linee di chitarra intrecciate che sono un marchio di fabbrica ormai consolidato del loro sound. Nello stesso anno hanno condiviso il palco con The Black Keys al SXSW e con Adrian Quesada dei Black Pumas durante il loro set al Coachella. Nel 2025 hanno collaborato con Jack Johnson per il brano “Hold on to the light”.