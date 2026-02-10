“Melania”, il controverso documentario dedicato a Melania Trump, è uscito nelle sale lo scorso 29 gennaio.

A distanza di alcuni giorni dalla sua pubblicazione il regista Paul Thomas Anderson e il chitarrista dei Radiohead e degli Smile, Jonny Greenwood, hanno ufficialmente richiesto la rimozione di un brano dalla colonna sonora.

Si tratta di “Barbara Rose” pezzo composto da Greenwood ed incluso nella soundtrack de “Il Filo Nascosto” film diretto da Anderson ed uscito nel 2017.

Un rappresentate dei due artisti in un’intervista a Variety ha dichiarato:

Sebbene Jonny Greenwood non detenga il copyright della colonna sonora, la Universal non ha consultato Jonny in merito a questo utilizzo da parte di terzi, il che costituisce una violazione del suo accordo di compositore. Di conseguenza, Jonny e Paul Thomas Anderson hanno chiesto che il brano venga rimosso dal documentario.

Il documentario sulla First Lady è diretto da Brett Ratner e prodotto da Amazon MGM ed è stato criticato per l’investimento di circa 40 milioni di dollari, di cui 35 solo per la promozione.



Uscito nelle sale americane il 29 gennaio il film ha totalizzato circa 13,35 milioni di dollari nelle prime due settimane.