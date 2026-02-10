Noel Gallagher ha affrontato la polemica sul BRIT Award vinto come Cantautore dell’anno (la cerimonia sarà il 28 febbraio a Manchester), invitando i critici a “incontrarlo proprio ai Brit Awards, sul tappeto rosso“.

La scorsa settimana, il chitarrista degli Oasis è stato annunciato come vincitore del premio di quest’anno, per “l’eccezionale talento compositivo“.

Gli organizzatori dei BRIT hanno dichiarato di averlo scelto perché ha “permeato il tessuto della cultura britannica per oltre 30 anni” con canzoni che “continuano a risuonare nel pubblico di tutto il mondo come nessun altro“.

Qualcuno però ha storto il naso, sottolineando il fatto che Noel Gallagher non avesse pubblicato nessuna nuova canzone negli ultimi 12 mesi.

Ora Noel ha risposto alle critiche durante un’apparizione su talkSPORT, in cui ha ironizzato sulla presunta accusa: “Non scrivo una canzone da due anni. Non so come ho fatto a cavarmela, ma mi va bene così“.



Il conduttore Andy Goldstein lo ha incalzato sulla polemica e Noel Gallagher ha risposto: “Beh, penso che i Brit Awards si basino sulle vendite dei dischi, e non sono sicuro che ci sia stato un altro cantautore che abbia venduto…voglio dire, abbiamo venduto un milione di dischi l’anno scorso. Non mi sono nemmeno alzato dal divano e non sono sicuro che ci sia un cantautore che possa eguagliare questo risultato. Ma sapete, se qualcuno ha qualcosa da ridire, ci vediamo lì. Ne discuteremo sul tappeto rosso. Se uno qualsiasi di quei team di cantautori da quattro soldi, tutti e 11, vuole scrivere una canzone tutti insieme, vuole discuterne sul tappeto rosso, io ci sarò“.

Poi, riferendosi al fatto che il premio non sarà a Londra ma, appunto, nella sua città Natale: “Se devo essere sincero, penso solo che fossero disperati di avere qualcuno degli Oasis sul palco perché è di Manchester…questo è quello che penso“.

Nel frattempo, sempre nella stessa chiacchierata con Andy Goldstein il musicista ha affermato di essere in studio. Ovviamente nessun indizio se lo studio riguarda gli Oasis o il suo lavoro solista con High Flying Birds…