Credit: Press

Qualche settimana fa i New Pornographers hanno annunciato il loro decimo LP, “The Former Site Of”, in arrivo il prossimo 27 marzo, via Merge Records, a distanza di tre anni esatti dal precedente, “Continue As Guest“.

L’album è stato interamente scritto dal frontman A.C. Newman nel suo home studio e solo successivamente ha visto coinvolto il resto della band: Kathryn Calder, Neko Case, John Collins, Todd Fancey e il nuovo batterista Charley Drayton, musicista in passato al fianco di Fiona Apple chiamato in causa come sostituto di Joe Seiders.

Dopo “Votive”, condiviso il mese scorso, oggi è il turno di “Pure Sticker Shock”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Newman spiega: