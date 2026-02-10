Credit: Kristofski

Il prossimo 6 marzo Gum, ovvero Jay Watson dei Tame Impala e dei Pond, pubblicherà il suo settimo LP con questo moniker, “Blue Gum Way“, che arriva dopo due anni e mezzo dal precedente, “Saturnia”: si tratta del suo primo album con la p(doom) records, la label di proprietà dei King Gizzard & The Lizard Wizard, con cui l’australiano ha firmato un contratto lo scorso ottobre.

Il disco è stato autoprodotto dallo stesso GUM ed è considerato il suo lavoro più audace e raffinato fino ad oggi.

Il titolo è un’ode alla malinconia, al luogo e all’atmosfera, con riferimento agli eucalipti blu australiani.

Ad accompagnare l’annuncio ecco il nuovo singolo “Celluloid”, accompagnato da un video diretto da Kristofski.

Watson dice del pezzo:

Tutto sembra peggiore nel cuore della notte. È lì che raggiungono il culmine le preoccupazioni e le catastrofi, esacerbate da una morte lenta causata dalla luce blu dello schermo e dal deterioramento del cervello.

“Blue Gum Way” Tracklist:

1. Man Alive

2. Phosphene Scream

3. Expanding Blue

4. In Life

5. Man Ray Bay

6. Celluloid

7. It Happens Almost Every Day

8. Outrider

9. New Equator