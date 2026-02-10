“Cuckoo”, il nuovo singolo di Pete Fij che segue “Love’s Coming Back” e “Complicated“, si addentra in un territorio più oscuro e cinematografico. Ispirato allo spionaggio, al linguaggio in codice e agli intrighi illuminati dai neon.

<a href="https://petefij.bandcamp.com/track/cuckoo">Cuckoo by Pete Fij</a>

“Cuckoo” affonda le sue radici in una storia profondamente personale come dice l’ex leader degli Adorable e dei Polak.

Si ispira alla fuga dei miei genitori dalla cortina di ferro: mio padre sopravvisse alla deportazione in Siberia prima di fuggire attraverso l’Afghanistan, mentre mia madre riuscì a lasciare la Polonia comunista utilizzando documenti falsi. Quell’esperienza vissuta alimenta un fascino duraturo per il mondo oscuro delle spie, dei doppi agenti e dei codici segreti. Ispirandosi allo spirito di uno dei miei film preferiti, il film di spionaggio ‘Atomic Blonde’ di David Leitch del 2017 ambientato nella Berlino della fine degli anni ’80, “Cuckoo” si presenta come un thriller pop stilizzato: Siouxsie Sioux al volante dell’auto in fuga, Phil Oakey che scruta attraverso un mirino telescopico e testi costruiti quasi interamente con terminologia di spionaggio, che gradualmente si trasformano in un codice proprio man mano che la canzone si svolge.