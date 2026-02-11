C’è Gioele Valenti ( JuJu, Herself) dietro il progetto Giuda Mio Fratello, primo disco in italiano di un artista ben noto per aver collaborato con Mercury Rev, Fuzz Club, GOAT. Sparklehorse, CSI, Cesare Basile e Rino Gaetano sono i punti di riferimento di “Italia Infame” che parla chiaro fin dal titolo, non nascondendo il disagio per la pericolosa deriva attuale.
Accompagnano Valenti in questo nuovo viaggio Ornella Cerniglia al piano, Laura Caviglia (Silver Y) al basso e Andrea Chentrens (JUJU, Herself) alla batteria in una formazione compatta, capace di muoversi con sicurezza tra ballate alt folk e melodie indie rock. Sei brani di grande spessore sonoro e tematico, non una sorpresa ma una conferma.
“Eroina” apre i giochi ed è una fulgida ballata rock decisamente ben costruita dove i ricordi personali diventano simboli di un malessere collettivo tra chitarre, basso a tenere il ritmo, tastiere e batteria che hanno il giusto spazio. “Casellario Giudiziale” più aggressiva e ritmata si ribella contro ogni forma di dittatura e autoritarismo dove sono sempre gli ultimi ad aver la peggio.
“Notte Nel Cuore” dall’impianto alt folk e psichedelico è una canzone brutalmente onesta e onirica, dall’anima dark con armonie sognanti e un’immediatezza dolorosa, poi parte “Povero Fulvio” rock che sa essere rumoroso e verace senza rinunciare alla melodia e riflette sulla crisi di una generazione. La title track è altrettanto lucida e decisa nei toni, sintetizzando in tre minuti e ventisette trent’anni di storia.
Ha creato una vera band Gioele Valenti dedicandosi ai Giuda Mio Fratello, “Italia Infame” è un disco corale e catartico che non risparmia critiche a nessuno, ascoltare per credere anche l’intenso finale con “Parenti Stretti”, una rarità da preservare in un mondo musicale in cui spesso per convenienza si preferisce non prendere posizione.