Tredicesimo LP in arrivo per Hiss Golden Messenger, il progetto di MC Taylor dalla North Carolina: “I’m People” uscirà il prossimo 1° maggio, via Chrysalis Records, a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Jump For Joy”.

Il disco è stato scritto tra New Mexico, California e North Carolina e registrato al Dreamland di Woodstock, New York: lo stesso Taylor ha curato la produzione insieme a Josh Kaufman, mentre D. James Goodwin si è occupato di mastering e mixing.

Numerosi i musicisti ospiti nell’album: oltre a Taylor e Kaufman, infatti, vi hanno suonato JT Bates, Cameron Ralston, Bruce Hornsby, Sam Beam, Marcus King, Sara Watkins, Amy Helm, Matt Douglas, Eric D. Johnson e Griff e Taylor Goldsmith.

Lo statunitense dice del suo nuovo full-length:

Volevo che il disco trasmettesse la stessa sensazione che si prova in quella zona dello Stato di New York, immersa nella natura, un luogo di poesia, terra, cielo e montagne. Un luogo da cui proviene gran parte della mia musica preferita. Le canzoni di “I’m People” parlano di correre verso e lontano dalle cose, di speranze e aspettative ragionevoli e realistiche, di avere figli, invecchiare, amore, desiderio, fortuna e musica. Sono canzoni sulla solitudine, il cuore spezzato e la povertà dello spirito, e forse sulla comunità come antidoto a questi particolari tipi di malattie. Liberarsi della vecchia pelle. Il mistero come una bella necessità. La Cadillac di mia nonna Lucy, piena di fumo di sigaretta, Conway Twitty che canta ‘Slow Hand’. I campi illuminati dai fulmini fuori Santa Rosa, New Mexico, a mezzanotte. Notti passate a bere vino, a scatenarsi, bondage, fedeltà, devozione, vedere ed essere visti, possedere ed essere posseduti. Mia moglie, i miei figli, l’estate in montagna, le rose selvatiche che si arrampicano sulla recinzione, una mente serena, rovistare tra i rottami del cuore, rompere, costruire e rompere di nuovo. Ridurre in polvere. Verità, bugie, magia, fede.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “In The Middle Of It”, scritto in uno stanza dell’El Rey Court Hotel di Santa Fe.

Taylor definisce le sue ispirazioni come

L’autostrada 10 attraversa le città del deserto, da Los Angeles a El Paso… Il programma Coast to Coast di Art Bell ronza da un bunker nel mezzo del Nevada. Fantasmi, UFO e vagabondi. Il motore romba sui lunghi campi illuminati dai fulmini. Al centro di tutto questo: il Paese, la storia, le relazioni.

“I’m People” Tracklist:

1. In The Middle Of It

2. Who You Gonna Run To?

3. Shaky Eyes

4. Mercy Ave

5. I’m People

6. Seneca (Time Is A Mother, Baby)

7. Last Orders

8. Gabriel

9. Heavy World

10. Alright

11. Spirit Cat

12. Depends On The River