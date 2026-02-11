Dopo un tour autunnale trionfale, che ha registrato il sold out di Bologna e un grande show a Milano, Johnny Marr — chitarrista e autore britannico, figura iconica della musica indipendente e co-fondatore degli indimenticabili The Smiths — annuncia il suo attesissimo ritorno in Italia per cinque date estive.
16 luglio 2026 @ Verona, Teatro Romano
17 luglio 2026 @ Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea
18 luglio 2026 @ Minervino Murge (BT), Tenuta Bocca di Lupo
20 luglio 2026 @ Udice, Castello
21 luglio 2026 @ Cabras (OR), Teatro di Tharros
Biglietti disponibili su Comcerto.it e Livenation.it dalle ore 11.00 di venerdì 13 febbraio.
Ticketone QUI