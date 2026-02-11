Credit: Nika H. Praper & Ludvik

A distanza di appena un anno dall’uscita di “Alamut”, i Laibach torneranno il prossimo 1° maggio, via Mute Records, con un nuovo LP, “Musick“, il loro primo album di materiale originale da “Spectre” (2014).

“MUSICK” è una celebrazione e al tempo stesso una critica ironica della nostra epoca, fatta di realtà distorta e di pacchiane imitazioni generate dall’IA, attraverso una raccolta di pop irresistibilmente orecchiabile che si crogiola in una post-modernità iper-accelerata.

Il titolo dell’album, “MUSICK”, è la chiave di questa dualità. Parla di saturazione, dell’essere “stanchi” della musica in un’epoca in cui ce n’è talmente tanta da rendere quasi impossibile un ascolto consapevole. Ogni giorno vengono caricati online oltre 100.000 nuovi brani e un numero sempre maggiore di canzoni è creato dall’intelligenza artificiale: scarti digitali. Come accade per molti aspetti della vita contemporanea, anche il semplice atto di ascoltare musica ci porta ormai a mettere in dubbio la realtà. “MUSICK” dà voce a questa “malattia” attraverso suoni e riferimenti in costante deformazione, ma parla anche di un altro tipo di malessere: una devozione patologica alla musica – “un’ossessione, una sorta di droga” – che continua a spingere i Laibach anche in quest’era di sovrabbondanza.

Il gruppo ha adottato un approccio massimalista durante la realizzazione dell’album nel proprio studio di Lubiana. Circondandosi di ogni tipo di strumento e oggetto sonoro, dai sintetizzatori analogici ai giocattoli, fino ai computer carichi di app musicali hanno invitato collaboratori dalla Slovenia e dall’estero, tra cui la storica collaboratrice Donna Marina Mårtensson e il produttore electropop Richard X (Sugababes, Goldfrapp, New Order, Kelis). Si sono immersi in un ampio spettro della produzione musicale contemporanea, dal K-pop e J-pop all’Eurodance anni ’90. “Tuttavia la nostra principale influenza e punto di riferimento siamo rimasti noi stessi, i Laibach,” afferma il gruppo, “in tutte le nostre sfumature, variazioni e trasformazioni storiche.” “MUSICK” è intensamente pop, ma è anche intensamente Laibach.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Allgorhythm”: il brano, che vede la partecipazione della cantante ghanese Wiyaala, è accompagnato da un video creato da Sašo Podgoršek.

“Musick” Tracklist:

1. Musick

2. Fluid Emancipation

3. Singularity

4. Resistencia

5. Love Machine

6. Luigi Mangione

7. Keep It Reel

8. Yes Maybe No

9. Allgorhythm

10. Das Göttliche Kind