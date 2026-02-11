Credit: The Haunted Youth

Il prossimo 8 maggio, via PIAS, The Haunted Youth pubblicherà il suo secondo LP, “Boys Cry Too“, che arriva dopo tre anni e mezzo dal suo debutto full-length, “Dawn Of The Freak“.

Il nuovo disco è alimentato da un tumulto emotivo, evidente nel ruggito autodistruttivo del primo singolo, “deathwish”. Alcuni dei contenuti espressi in questo brano potrebbero sembrare incredibilmente crudi all’ascoltatore, ma per Joachim Liebens, titolare del progetto, era importante essere onesto con le emozioni che stanno dietro alla canzone, tanto che lui stesso definisce l’album, quasi per scherzo, il suo “film punk rock anni ’80 sul passaggio all’età adulta“.

In “Boys Cry Too” Joachim Liebens si lascia alle spalle la fragilità e l’innocenza del bedroom pop di “Dawn Of The Freak”, disco già culto in Belgio, per aprirsi a qualcosa di più aggressivo e carico di tensione emotiva. Dalla prima imponente traccia di 8 minuti “in my head” fino alla conclusiva “ghost girl”, l’album abbandona la compostezza e lascia spazio a qualcosa di più grezzo, unendo melodie fragili a distorsioni e aggressività per creare un sound che risulta allo stesso tempo intimo ed esplosivo.

Il belga spiega:

Ero un ragazzino quando ho scritto “Dawn Of The Freak. Mi sembra quasi una filastrocca: tutto è così fragile e infantile, come un grido per attirare l’attenzione. E ora sono angosciato e sfondo le porte.

Poi spiega:

In questo disco mi sono sentito davvero come un ragazzo. L’ultimo album era più androgino sotto questo aspetto, ma questa volta sono entrato davvero in contatto con il lato maschile delle mie emozioni. La prima metà dell’album descrive fondamentalmente come tutti vedono un ragazzo quando ha il cuore spezzato: si chiude in se stesso, è paranoico, è arrabbiato, è aggressivo. Ma poi la seconda metà è tutta un’altra storia: è vulnerabile. Voglio mostrare la parte vulnerabile degli uomini e dei ragazzi e celebrarla, invece di renderla questo stigma che esiste da così tanto tempo.

Qui sotto intanto potete ascoltare il singolo “deathwish”, accompagnato da un video diretto da 010030ico e dallo stesso Liebens.

“Boys Cry Too” Tracklist:

1. in my head

2. castlevania

3. deathwish

4. emo song

5. wake up

6. hurt

7. murder me

8. falling to pieces

9. i hear voices

10. forget me

11. ghost girl