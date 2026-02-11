Non mollano un centimetro i Blake Rascals che portano avanti quelle vibrazioni travolgenti ed esplosive che animavano i primi singoli degli Arctic Monkeys e fanno ancora centro con la micidiale “Blackout Parade”.

Il loro indie-rock bruciante viene esaltato da un piglio garage che sporca a dovere il tutto, ma quello che rende incendiario il brano è il perfetto equilbrio tra una ritmica incalzante e giri di chitarra che non ci danno mai tregua, taglienti e travolgenti. Forse la migliore canzone della band, fermo restando che “Conspiracy of Snakes” e “Money Maker” erano comunque due ottimi brani. Capite che la qualità davvero non manca ai ragazzi.

Avanti così!

