Torniamo in Svezia per ritrovare, con piacere, gli ottimi Boy With Apple che piazzano il nuovo singolo “Simplicity”, preludio al disco “Navigation” atteso a fine aprile. Il primo singolo, risalente ancora al 2025, era stato la riverberata “Julia”.
Un mondo deliziosamente sonico ma quasi ovattato, in cui la parte ritmica si fa importante. Una specie di dream-pop ballabile mentre la nostra testa perde il contatto con la realtà che ci circonda.
“Simplicity” pone una domanda: come puoi essere attratto dall’orbita di qualcuno che, a tutti gli effetti, sembra allontanarti? O “forse” ti sta allontanando: è affetto o repulsione?
Listen & Follow
Boy With Apple: Bandcamp