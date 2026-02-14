Prodotto da Cesare Manganelli, Alessandro Lenzi e Raffaele De Filippis “Teche di Cristallo” è l’EP d’esordio di Santaviola e Calasina pubblicato da Elastico Records. Un “museo di menti” stili e mentalità a volte contrastanti ma che riescono in definitiva a trovare accordo e melodia.

Cinque brani tra elettronica, dance, synthpop, e vaporwave che giocano la carta dell’imprevedibilità ritmica e testuale già presenti in “Bel Ami” e ancor più evidenti in “Liminale” che tra synth analogici anni settanta, Freud, Fellini e Lovercraft è pop colto e diretto.

“Moana” è un omaggio a Moana Pozzi all’insegna della libertà, malinconie erotic – pop che in “La Strega” diventano potenti e oscure mentre “Pixel” prova a fare i conti con una tecnologia sempre più invadente. Immagini retrò e futuriste per un EP figlio del contemporaneo.

Listen & Follow

Santaviola: Instagram

Calasina: Instagram