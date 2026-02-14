Evan Dando dei Lemonheads è stato accusato di aver inviato a una donna dei video espliciti non richiesti che lo ritraevano in attività sessuali, lo statunitense infatti avrebbe mandato, su messaggi via X, dei video in cui si masturbava.

Dando, a quanto pare, sarebbe già stato in contatto con la donna in questione in passato, sempre su X, ma per parlare di arte.

Quando lo scorso ottobre era uscito “Love Chant“, il primo album di materiale inedito in 19 anni dei Lemonheads, la signora aveva mandato un messaggio di congratulazioni a Evan, senza ricevere risposta fino al 5 febbraio. Un paio di giorni dopo il musicista statunitense avrebbe inviato un altro messaggio che conteneva appunto un video di masturbazione, seguito da un secondo la mattina successiva e poco dopo sarebbero arrivate anche le scuse da parte di Dando.

Ora, stando a quanto riportato da Variety, Dando sarebbe entrato in ospedale.

Questo il comunicato rilasciato dal suo staff: