Credit: Robbie Lawrence

“I Had A Dream She Took My Hand” è il secondo singolo tratto dal nuovo album di James Blake, “Trying Times”, in uscita venerdì 13 marzo.

“Trying Times” mette in mostra l’intera gamma della voce artistica di Blake e una rara sincerità emotiva. L’artista si muove nello spazio fragile tra vicinanza e solitudine in un’epoca incerta. Tracciando le linee di frattura della vita contemporanea, dove il senso di sopraffazione plasma sia i temi sia le atmosfere: il progetto si colloca tra ottimismo e inquietudine.