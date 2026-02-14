Ah, l’amore. Potremmo discutere se San Valentino è la festa degli innamorati o la festa della Perugina e dei suoi Baci, francamente poco ci importa. Noi cogliamo l’occasione per entrare nel ‘mood’ del 14 febbraio con una Top 10 che parla d’amore e di amori, più o meno felici e fortunati.

Buon San Valentino a tutti…

SUEDE – STAY TOGETHER

1994

Potrebbe esserci canzone più adatta? Cioè, questa perla dei Suede usciva il 14 febbraio 1994. La canzone di San Valentino per eccellenza per quanto mi riguarda. L’apoteosi e la sublimazione dell’amore e della coppia…

THE DIVINE COMEDY – EVERYBODY KNOWS (EXCEPT YOU)

1997

Cosa ci potrebbe essere di peggio che amare ma non essere amati? Anzi peggio, amare ma senza che l’amata si renda conto che qui il cuore è gonfio d’amore. Lo sanno tutti tranne che lei. La situazione ci è cantata con la consueta grazia da Neil Hannon in un disco che, nel 1997, usciva proprio a ridosso di San Valentino, con un titolo che la diceva lunga sul contenuto, ovvero “A Short Album About Love”.

SINEAD O’ CONNOR – NOTHING COMPARES 2U

1990

Perchè a San Valentino può anche capitare di non festeggiare un amore in corso, ma anche di piangere con triste struggimento un amore finito, con i rimpianti e la nostalgia che salgono fino al cuore…

EXTREME – MORE THAN WORDS

1990

Perchè amore non è solo un parola, perchè non basta un “ti amo“, bisogna anche dimostrarlo questo amore (coi fatti, non con un mazzo da 12 rose e un bambolotto a forma di orsetto col cuore sulla pancia, che a San Valentino si sprecano queste cose) . Ce lo dicono anche gli Extreme.

U2 – WITH OR WITHOUT YOU

1987

A volte l’amore è proprio strano. “Non posso stare senza te” è la frase classica che a San Valentino può anche fare un figurone, ma in realtà anche ‘CON te‘ a volte ci sono un po’ di problemi. Parola di Bono.

FROU FROU – IT’S GOOD TO BE IN LOVE

2002

Al di là di tutto essere innamorati, sopratutto all’inizio, è davvero una bella sensazione: ci fa stare bene, ci fa vedere tutto bello e ci trasmette emozioni positive. Un San Valentino da innamoratissimi fa battere forte il cuore dai. Ce lo ricordava anche Imogen Heap.



GENE – I CAN’T HELP MYSELF

1995

Posso avere in mente tante cose, essere pronto a nuove idee, avere l’agenda piena di progetti e di mete, ma se arriva l’amore, eh, se arriva l’amore e ci mette KO, l’unica cosa che ci resta da dire, a volte è proprio: “I can’t help myself, I’m in love again” e San Valentino diventa davvero una giornata dai sentimenti contrastanti. Il maestro Martin Rossiter lo sa…

LA CRUS – UN GIORNO IN PIU’ (INSIEME A TE)

1999

A San Valentino le promesse si potrebbero sprecare: non ci lasceremo mai, resteremo sempre insieme…ma se la promessa viene da Mauro Ermanno Giovanardi, beh, direi che siamo più propensi a credergli…

MAO – STRINGIMI

1997

A volte non serve dire tanto, basta poco. Chissenefrega dei regali, delle cene, dei cioccolatini e dei fiori…a volte basta un abbraccio e che la stretta sia davvero importante. Mao ce lo ricordava un po’ di anni fa.

FOUNTAINS OF WAYNE – STACY’S MOM

2003

Perchè a San Valentino può anche capitare che magari il regalo lo dai a qualcuno, ma in realtà in mente non hai affatto chi riceve quella scatola di cioccolatini o quei fiori, no, hai qualcun’altro o qualcun’altra in mente…magari proprio la mamma della tua fidanzata!

BONUS TRACK 1: THE SUNDAYS – LOVE

1992

E se sei da solo? E se non vuoi condividere il tuo amore con nessun’altro? Non ti preoccupare, la splendida voce della principessa Harriet Wheeler ci ricorda che “Love, just love yourself like no one else, it’s enough“. Perchè un San Valentino si può passare anche da soli, senza rimpianti.

BONUS TRACK 2: PRINCE – I WOULD DIE 4 U

1984

C’è anche chi sarebbe disposto a morire per amore. Prince lo sa bene…