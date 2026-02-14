Reduci dal tour europeo con Mon Rovîa e dopo aver vinto il prestigioso premio Music Moves Europe all’Eurosonic Festival, il duo olandese Sarah Julia continua la sua ascesa fulminea condividendo il suo nuovo singolo “Bigger Picture”.

Come descrivono le due musiciste sorelle, “Bigger Picture ti invita a guardare la tua vita da una prospettiva più ampia, ricordandoti quanto facilmente le piccole cose possano iniziare a sembrare incredibilmente importanti. Si tratta di lasciar andare il controllo, affidandosi al proprio destino e a sentimenti più grandi di quanto si possa comprendere“.



Una canzone folk incanzante, che lavora molto bene sulle vocie su un tappeto sonoro quasi misterioso, molto suggestivo e ipnotico. Pastorale certo, suggestivo, delicato e avvolgente ma ricco di una sua particolare tensione.

Le sorelle e duo folk Sarah Julia creano musica ricca, tenera e piena di armonie, plasmata dalla sorellanza e dai ricordi d’infanzia condivisi. Quello che era iniziato come un percorso musicale individuale è diventato uno sbocco creativo comune durante un significativo sconvolgimento familiare: ora il sound è più ricco, abbraccia tanto il pop quanto il folk.

