L’ho visto tardi, altrimenti sarebbe stato il mio film dell’anno scorso, altro che.



Difficile anche cosa dire sia esattamente “Un semplice incidente”, oltre che bollarlo facilonamente film d’autore iraniano. Un revenge movie filosofico? Un dramedy ai tempi del regima sciita? Entrambe le cose e tante altre probabilmente.

Ma soprattutto è un film che più di ogni altra cosa trasuda umanità e commuove, senza ricorrere a scene madre e trucchetti. Puntando invece tutto sulla forza del racconto, sulla sua organizzazione e su interpetazioni genuine. E poi c’ha dentro delle cose che ti fanno proprio re-innamorare del cinema. Perchè, in questi tempi di filtri e color grading selvaggi, quello che Panahi si fida di fare con i fari del furgoncino nella scena finale è poesia.