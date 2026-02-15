“So Dumb” è l’ultimo singolo del progetto art-pop Count The Clock. Dietro a questo nome si cela Michael Coe, che in questo caso si fa aiutare dalla voce di Leannie. “So Dumb” è una delizia melodica, zuccherosa e dolce al punto giusto, con taglio sognante e incantevole che riempie l’aria di zucchero filato, con il susseguirsi di queste melodie incastonate l’una nell’altra.

Una canzone pop davvero molto piacevole.





Le registrazioni di Count The Clock vedono la partecipazione di un cast variegato di cantanti donne, tra cui artiste musicali indipendenti e amiche di Michael, attratte dal mondo caleidoscopico del progetto.

Oltre alla musica, Count The Clock produce anche film e arte visiva, sotto la guida del regista Zach Lorkiewicz (altro membro del progetto).

Count The Clock pubblicherà il suo primo album nel 2026.

