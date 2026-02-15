“So Long” a quanto ci fa sapere la band racconta la rara tenerezza di un amore incerto e devo essere sincerto, ci riesce alla perfezione. Stiamo parlando degli Essencer che in questa “so long” veramente sanno descrivere sensazioni contrastanti: tenerezza, indecisione e poi ecco il ritornello in cui tutto esplode e troviamo trasporto e passione, ma sempre con una voce che sembra portarci dolcezza e titubanza. Il tutto con chitarre riverberanti e una batteria che si fa potente al momento giusto. Uno shoegaze suggestivo e coinvolgente, con questo ritornello evocativo e ricco di melodia.





Gli Essencer vengono da Los Angeles e i loro riferimenti sono band come Slowdive, The Cranberries, Mazzy Star e Alvvays.

