“Heaven’s Bright” è il nuovo affascinante singolo dei Leaving Venice, giovane quartetto dream-gaze che si sta ritagliando il suo posto al sole e noi di IFB non potevamo non notarli.



I Leaving Venice sono la fotografia di un passaggio: un luogo lasciato, una stagione finita, un’estetica sonora che prende forma tra nostalgia e desiderio. Il loro sound intreccia influenze alt-rock, dream pop e shoegaze, muovendosi tra muri di chitarre, melodie vocali eteree e testi che sembrano cartoline da luoghi che non esistono più.



Pubblicato a 2 mesi di distanza dal precedente singolo “Zebra“, “Heaven’s Bright” è la seconda ed ultima anticipazione dall’album d’esordio del quartetto in uscita a inizio primavera per la Dear Gear Records (Six Impossible Things, Noday, Swayglow).

Avvolgente, quasi carezzevole a suo modo, eppure anche capace di instillare un oscuro senso di mistero, il brano lavora magicamente su chitarre che prendono improvvisamente forma intensa e sonica in un gioco di luci e ombre che si riflettono in modo superbo, rincorrendosi e cercandosi.



Il brano accusa un’epoca che ci vuole tutti veloci, leggeri, stabili, in cui non si lascia spazio al dolore personale, collettivo, o al fermarsi per riflettere e guarire. In cui stare a galla vuol dire stare al gioco, seguire regole scritte da positività tossica e da un ritmo a cui sembra che tutti debbano muoversi.

