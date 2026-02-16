Aime Simone e Peter Doherty collaborano nel nuovo singolo “Serenity”.

Il singolo è l’ultima fatica comune dei due cantautori che si conoscono ormai da oltre un decennio e già prima avevano proposto il singolo collaborativo “Werewolf”.

Aime Simone descrive “Serenity” come “una canzone misteriosa, che evoca un viaggio lungo e tortuoso, una vita piena di disavventure. Parla della ricerca della pace, o è un’elegia alla singolare irrevocabilità della morte. Ogni strumento è organico: un pianoforte e una chitarra acustica suonati a casa di Peter la notte della registrazione delle voci, e un violoncello e una chitarra elettrica per dare un altro livello di dimensione. È inquietante e umana, piena di difetti naturali, anima e profondità“.