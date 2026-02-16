Credit: Press

Cesena non è mai stata così vicina alla New York anni settanta come nel primo disco dei Lovvbömbing! di Francesco Brandolini, Federico Canducci, Francesco Lucchi e Lorenzo Ricci. Un esordio pubblicato da Vina Records all’insegna di un potente alt – rock con forti venature noise e psichedeliche.

Feedback, fuzz, delay la fanno da padroni in dieci brani spesso originati da furiose jam session, un’impronta che rimane nei riff e nel sound di “Esquisito River” che con i suoi frequenti cambi di ritmo atterra in territori dance punk. Spoken word, cut -up, improvvisazione caratterizzano “Whyte Rabbyt”, “James Pond” e la distorta, ferale “Sydney Weenie”.

Psichedelia garage rock quella della sarcastica “Fajitas (Poliz Navidad)” mentre “Doodly Doo” con la sua indole punk non rinuncia a un’irriverente vena melodica, “Fury” sconfina in sonorità rock, metal, psichedeliche e l’ultimo singolo “President Alien” continua a colpire con la sua immediatezza punk.

Ancora psichedelia in “Majestic Silver Seas” e “Telejunkies” è l’assalto finale, nuova unione di energia garage e melodia a chiudere un esordio decisamente ben costruito, dal sound potente e definito con un chiaro respiro internazionale che può ricordare i gli australiani Pond, The Men o i Geese più avventurosi.

