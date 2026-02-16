“El Topo Grand Hotel” mostra che Francesco Renga non era effettivamente indispensabile per le ambizioni dei Timoria (mentre il precedente 1999 aveva lasciato aperta la porta al dubbio) e che far convivere arte e successo commerciale è eccezione e non regola, e comunque esercizio non banale.

L’ottavo e penultimo lavoro della band bresciana è un’altra avventura di Joe – già protagonista di “Viaggio Senza Vento” (1993) – alla ricerca di qualcosa di più profondo della realtà materiale e quotidiana, spaesato e fragile di fronte alle dinamiche di un mondo sempre più complesso.

Prodotto direttamente da Omar Pedrini e registrato ai Jungle Sound Studios di Milano, “El Topo Grand Hotel” si snoda circolare per quasi un’ora e un quarto attraverso molteplici luoghi (Roma, Amsterdam, il Messico), riferimenti alla controcultura (il titolo viene dalla pellicola “El Topo” di Alejandro Jodorowsky, e poi ci sono Vincent Gallo, Lawrence Ferlinghetti, persino l’alieno Mork) e stati d’animo, fino a che Joe escogita un’uscita di scena (forse) definitiva.

“Sole Spento” è il suo momento definitivo, di un impatto fino a quel momento sconosciuto ai Timoria; “Cielo Immenso”, “Mandami Un Messaggio”, “Amsterdam”, “Sunday”, “Valentine” e “Mexico” gli episodi che coniugano profondità emotiva e accessibilità; il generale, l’impressione è che il cuore sfinito e doloroso di questo disco stia soprattutto altrove (“Alba Fragile”, “Joe”, “Ferlinghetti Blues”, “Febbre”).

“El Topo Grand Hote”l è un’opera che richiama un’estetica e un’approccio di tre decenni prima rispetto a quando arrivò – quando si presumeva che il pubblico fosse disponibile ad ascoltare e persino predisposto ad immedesimarsi – e, con amara ironia, arrivata giusto un momento prima (febbraio 2001) che le preoccupazioni di Joe diventassero collettive.

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Artista: Timoria

Pubblicazione: 16 febbraio 2001

Dischi: 1

Tracce: 19

Genere: Pop rock, Rock alternativo

Etichetta: Polydor, Universal

Produttore: Omar Pedrini

Tracklist:



Sole spento

Cielo immenso

Mandami un messaggio

Vincent Gallo Blues

Joe (part 2)

Supermarket

Neve (Il capostazione)

1971 (Live in Amsterdam)

Magico

Ferlinghetti Blues

Sunday

Valentine

Febbre

Strumenticomexico

Mexico

El Topo Grand Hotel

Mork

Alba fragile

Cielo immenso 2



