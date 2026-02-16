La metamorfosi di Jacob Allen – titolare del progetto Puma Blue – è iniziata l’anno scorso con la pubblicazione di “antichamber” e “extchamber” due album all’insegna dell’elettronica minimale e forbita, storie che sembravano uscite da “Twin Peaks” scritte in solitudine tra parcheggi e hotel, la porta sul retro della Londra che corre.

Credit: Liv Hamilton

“Croak Dream” registrato ai Real World Studios di Peter Gabriel e coprodotto da Sam Petts-Davies (The Smile, Frank Ocean) fa tesoro di quelle esperienze ma riprende il discorso musicale iniziato con “Holy Waters” e “In Praise Of Shadows” ovvero canzoni meno introverse, ispirate a sonorità trip – hop e hip hop inserite su una solida base elettronica.

“Desire” ricorda Frank Ocean e D’Angelo, l’anima sperimentale di Puma Blue emerge in “Mister Lost” e viene subito in mente Tricky con i suoi ritmi ruvidi e sincopati che in “Hold You” acquistano una morbidezza neo – soul molto elegante. Decisamente più avventurosa la title track, traccia elettronica suadente e cangiante che piacerebbe al Thom Yorke in libera uscita dai Radiohead con i suoi cambi di ritmo e velocità.

“Heaven Above, Hell Below” unisce il minimalismo sonoro e la sincerità emotiva di “antichamber” e “extchamber” al piano e alla voce da crooner di Allen, che in “(Fool)” diventa ancor più romantica tra falsetto e sassofono e in “Hush” riscopre una vena malinconica, dolente e noir che gli si addice particolarmente. Cadenzato e frenetico il ritmo di “Jaded”, trascinato dalla drum machine, mentre “Silently” è il brano più lineare, con le sue melodie pop accattivanti.

Trova affascinanti equilibri tra presente e passato Jacob Allen, segno evidente che il 2025 è stato per lui un punto di svolta e ripartenza che l’ha portato a scrivere oggi brani come “Cocoons” che molto devono a Bon Iver. Sam Petts-Davies si rivela un alleato prezioso nel costruire l’affascinante universo sonoro di “Croak Dream” soprattutto in arrangiamenti curati come quelli di “Yearn Again” chiusura intensa per un album dal sound avventuroso, moderno e raffinato.