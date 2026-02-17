Alan Sparhawk pubblica due nuovi brani, “JCMF” e “No More Darkness” entrambi scritti, composti e prodotti presso i 20 Below Studio di Duluth, Minnesota, con il missaggio curato da Nat Harvie. Nei brani compaiono Sparhawk alla chitarra e voce, Eric Pollard alla batteria e il figlio di Sparhawk, Cyrus Sparhawk, al basso.

Sparhawk racconta così i due singoli:

“JCMF”: questa è una canzone che avevo da qualche anno, ma non riuscivo a trovare il modo giusto per suonarla o registrarla. Abbiamo iniziato a eseguirla lo scorso anno con la Alan Sparhawk Solo Band, in tour, e mese dopo mese il sentimento del brano non ha fatto che crescere. Sento che la canzone è diventata una presa di posizione contro la deriva fascista/autoritaria che diversi leader mondiali hanno assunto e contro le persone che si sono lasciate accecare fino a sostenerli.