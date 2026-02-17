Alan Sparhawk pubblica due nuovi brani, “JCMF” e “No More Darkness” entrambi scritti, composti e prodotti presso i 20 Below Studio di Duluth, Minnesota, con il missaggio curato da Nat Harvie. Nei brani compaiono Sparhawk alla chitarra e voce, Eric Pollard alla batteria e il figlio di Sparhawk, Cyrus Sparhawk, al basso.
Sparhawk racconta così i due singoli:
“JCMF”: questa è una canzone che avevo da qualche anno, ma non riuscivo a trovare il modo giusto per suonarla o registrarla. Abbiamo iniziato a eseguirla lo scorso anno con la Alan Sparhawk Solo Band, in tour, e mese dopo mese il sentimento del brano non ha fatto che crescere. Sento che la canzone è diventata una presa di posizione contro la deriva fascista/autoritaria che diversi leader mondiali hanno assunto e contro le persone che si sono lasciate accecare fino a sostenerli.
“No More Darkness“: ispirata a una citazione di David Lynch (“Don’t fight the darkness. Don’t even worry about the darkness. Turn on the light and the darkness goes. Turn up the light of pure consciousness. Negativity goes.”), questa canzone mi ricorda di scegliere la luce soprattutto nei momenti più bui. Abbiamo chiuso il nostro set con questo brano per tutto l’anno, ed è il mio augurio per tutti, in particolare per chi si sente solo.
Sparhawk donerà una parte dei suoi proventi derivanti da questi brani all’International Institute of Minnesota.
Ascolta i brani: