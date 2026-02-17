Lana Del Rey ha pubblicato il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”.

“White Feather Hawk Tail Deer Hunter” è stato scritto da Lana con la sorella Chuck Grant, dal cognato Jason Pickens e dal marito di Lana, Jeffrey Dufrene.

Il singolo è prodotto da Lana con il suo collaboratore di lunga data Jack Antonoff, con gli archi di Drew Erickson, che ha co-prodotto la canzone. Il mixing è realizzato da Dean Reid e Laura Sisk.

La traccia intima e ricca di archi, segue l’uscita dei singoli pubblicati nel 2025, “Henry, come on” (il secondo debutto di Lana più alto in streaming dopo “Say Yes To Heaven”) e “Bluebird”.

Lo scorso anno Lana ha concluso un tour tutto sold-out negli stadi in UK e Irlanda con due date allo stadio di Wembley e una performance già divenuta iconica allo Stagecoach Festival.

In una story Instagram Lana ha postato che il suo nuovo album uscirà fra circa tre mesi. Ulteriori notizie saranno comunicate presto.