Labi Siffre, iconico cantautore folk britannico oggi 80enne, ha annunciato il suo primo album in oltre 28 anni.

“Unfinished Business” uscirà entro l’anno su etichetta Demon Music Group e conterrà “Far Away” primo brano in ascolto già da ora:

Siffre ha debuttato negli anni ’70 pubblicando sei dischi nel giro di cinque anni per poi allontanarsi dalle scene. Riapparve brevemente negli ’80 e ’90 pubblicando gli ultimi due dischi nel 1998: “The Last Songs” e la collezione di spoken-word “Monument”.

Per promuovere il prossimo disco il cantautore è stato ospite negli studi BBC dove, accompagnato dalla BBC Radio Orchestra ha eseguito dal vivo i brani “My Song”, “Far Away” e “Baby I Need Your Loving” cover dei Four Tops: