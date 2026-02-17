In occasione della stagione finale di “Tell Me Lies”, serie statunitense ideata da Meaghan Oppenheimer basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Carola Lovering, i Chvrches hanno realizzato una cover di “Such Great Heights” brano pubblicato in “Give Up” primo e unico album dei Postal Service side-project che vede coinvolti Ben Gibbard dei Dath Cab For Cutie e Dntel.

Ascolta il brano:

In una recente intervista a Billboard Lauren Mayberry aveva dichiarato che questo brano, insieme ad un’altra cover concessa alla serie tv (“Addicted To Love” di Robert Palmer) sono state registrate durante le session in studio del nuovo disco:

Credo che il mio sincero amore per la serie mi abbia messo nella posizione ideale per sapere come avrei voluto che fosse la conclusione di quella scena finale, dal punto di vista di un fan… Ho scritto un’email a Ben a riguardo per assicurarmi che non la trovassero strana e che non pensasse che fossimo inquietanti. Lui è stato, come al solito, molto gentile al riguardo, ovviamente.

Ascolta anche “Addicted To Love”:

Parlando invece del futuro, la cantante ha confermato il prossimo album della band è in fase avanzata, descrivendo il suono come dotato di una nuova energia, con un mix di divertimento e ferocia che potrebbe sorprendere i fan pur restando coerente con l’identità del gruppo.

L’ultimo album degli Chvrches è “Screen Violence” del 2021 mentre nel 2024 la Mayberry ha pubblicato il suo primo ed ad oggi unico disco solista “Vicious Creature”.