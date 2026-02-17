“Rare And Deadly” è il titolo del nuovo disco dei newyorchesi A Place To Bury Strangers.

Atteso per il prossimo 3 aprile su label Dedstrange , out April 3rd via Dedstrange l’album raccoglie demo, b-side, sessioni in studio dimenticate, relative ad un periodo che va dal 2015 al 2025.

Primo brano estratto “Everyone’s The Same”:

Il cantante, chitarrista e bassista del trio Oliver Ackermann commenta così il brano:

Ho fatto un sogno in cui un uomo mi conduceva a un ruscello, tranquillo e calmo. Quando ha girato leggermente la testa, ho visto il sorriso più malvagio che si possa immaginare. Ma quando l’ho guardato direttamente, era di nuovo solo la nuca. Bellezza e orrore coesistevano nello stesso spazio. Era come se l’inferno si fosse riversato in qualcosa di sereno. Forse a volte è questa la realtà. E forse fingere il contrario è una forma di sopravvivenza.