“Rare And Deadly” è il titolo del nuovo disco dei newyorchesi A Place To Bury Strangers.
Atteso per il prossimo 3 aprile su label Dedstrange , out April 3rd via Dedstrange l’album raccoglie demo, b-side, sessioni in studio dimenticate, relative ad un periodo che va dal 2015 al 2025.
Primo brano estratto “Everyone’s The Same”:
Il cantante, chitarrista e bassista del trio Oliver Ackermann commenta così il brano:
Ho fatto un sogno in cui un uomo mi conduceva a un ruscello, tranquillo e calmo. Quando ha girato leggermente la testa, ho visto il sorriso più malvagio che si possa immaginare. Ma quando l’ho guardato direttamente, era di nuovo solo la nuca. Bellezza e orrore coesistevano nello stesso spazio. Era come se l’inferno si fosse riversato in qualcosa di sereno. Forse a volte è questa la realtà. E forse fingere il contrario è una forma di sopravvivenza.
Il trio sarà in Italia per 4 date ad aprile.
“Rare And Deadly” Tracklist:
1. Acid Rain
2. Crash
3. Dead Inside
4. Deranged
5. Do It All Again
6. Does It Grow In The Garden
7. Energy
8. Everyone’s The Same
9. Everything Comes Back
10. Hatred Grows
11. Heartless
12. I Don’t Want To Wait
13. Losing Time
14. Lost
15. My Heart Is Chained
16. On The Wire
17. Out Of Place
18. Rearrange
19. Resurrected
20. So Ok
21. Song For Girl From Macedonia
22. The Nature Of Your Heart
23. Time
24. Where Are We Now
25. You Know It When You Know It