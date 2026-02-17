In occasione dell’ultimo San Valentino Jeff Tweedy ha fatto un regalo molto speciale alla moglie Susan Miller.

Il frontman dei Wilco si è infatti cimentato nella cover di “Love Takes Miles” brano che appare nell’ultimo disco solista di Cameron Winter cantante dei Geese.

Per me è un brano molto vero, è il modo in cui funziona davvero l’amore. ha dichiarato Tweedy nella sua newsletter.

Penso che si possa provare l’immediata sensazione dell’amore ancora e ancora e ancora. Ma il vero amore richiede molti chilometri, molto tempo. Questo è il tipo di amore che rende il terreno più duro sotto i piedi e i colori più forti.

e ancora:

È una canzone toccante da far conoscere al mondo. Spero che ascoltiate anche le altre canzoni di Cameron, e i Geese. Molti hanno opinioni diverse su di loro. Dirò solo quello che ha detto Susie quando ha visto i Geese al Saturday Night Live: le sarebbe piaciuto molto averli ingaggiati al Lounge Ax. Si sarebbero trovati benissimo al Lounge Ax. Buon San Valentino. So che è una festa inventata, ma l’amore non è poi così male, soprattutto in questo momento. Potrebbe andare peggio, e spesso lo è. Continuate così.