Che si gioca per vincere e chi vince è perduto

con una chiave ed un numero in mano

tutta la notte aspettare un saluto

e a pensare: ti amo.

Francesco De Gregori pubblica “Calypsos” a meno di un anno da “Pezzi”, mettendo da parte quel suono ruvido in favore di una certa semplicità manifesta sin dalla copertina.

Tra il pianoforte spoglio di “Cardiologia” e la vivacità da avanspettacolo di “Tre Stelle”, talvolta De Gregori misura distanze non quantificabili o descrive a mezza bocca (“In Onda” e “Per Le Strade Di Roma”, due episodi soffusi e altissimi); oppure esorta al rischio senza mezzi termini (“Mayday”), sciorina cantilene gospel (“La Linea Della Vita”), si immerge nel simbolismo mistico (“L’Angelo”).

Dando per scontata (ma non lo è mai) la maestria di una scrittura capace di mischiare concretezza nonsense e significati apparenti, “Calypsos” è un’opera che trasuda eleganza artigianale. Nel suo andamento dolce e minimale, costeggia l’obliquità dell’amore, la precarietà del cambiamento e il valore dell’attesa.

Pubblicazione: 17 febbraio 2006

Durata: 39:48

Dischi: 1

Tracce: 9

Genere: Pop rock

Etichetta: CBS/Caravan

Produttore: Guido Guglielminetti

Tracklist:



Cardiologia

La linea della vita

La casa

L’angelo

In onda

Mayday

Per le strade di Roma

L’amore comunque

Tre stelle