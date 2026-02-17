La notizia è di quelle che non può passare inosservata per noi adoratori dell’indie-pop. Finalmente arriva la ristampa di questo classico fuori catalogo, disponibile per la prima volta sul mercato nazionale dopo oltre 20 anni! Stiamo parlando dell’esordio omonimo dei Brittle Stars, uscito nel lontano 1999 per Shelflife e poi soggetto a un po’ di ristampe ma ora inevitabilmente e tristemente fuori catalogo. Una nuova ristampa era doverosa e, finalmente, eccola qui!

I Brittle Stars erano una band pop indipendente di Gainesville, in Florida, che è rimasta attiva per un breve periodo tra il 1998 e il 2001. Quattro ragazzi del college, accomunati dalla reciproca ammirazione per la buona musica e l’uno per l’altro, hanno creato insieme momenti musicali magici. La band, come si diceva, attirò l’attenzione della Shelflife Records, che pubblicò il loro album di debutto su CD, che fu ristampato due volte prima di andare fuori stampa. Successivamente, diverse etichette discografiche pubblicarono l’album su vinile (formato 10″ solo su Ruined Potential) e CD (stampa con licenza giapponese su Fastcut Records e Tone Vendor Records), ma ora ecco una nuova possibilità (attenzione perché comunque le copie del vinile e della cassetta sono numerate!) di avere tra le mani un gioiellino di pop intimo e minimalista, lo-fi e da cameretta, fatto con il cuore e con una dolcezza dream-pop incredibile.

Non fatevelo scappare!

<a href="https://brittlestars.bandcamp.com/album/brittle-stars">Brittle Stars by Brittle Stars</a>