I fratelli Stefano, Francesco, Michele Gelardi e Noemi Orlando alla voce sono ventenni siciliani e vengono da una zona vicino Palermo. La Sicilia è una terra che, con la sua concretezza e vitalità, ha avuto un ruolo importante nella nascita dei brani dell’esordio “Anime Storte” uscito per la Numero Uno.

Solide influenze alt – rock, pop e cantautorali per una band cresciuta con Carmen Consoli come punto di riferimento senza trascurare una forte passione per la scena internazionale contemporanea (Last Dinner Party, Florence And The Machine, Fontaines D.C. e CocoRosie, Aurora, Suki Waterhouse e Royel Otis).

Fragilità e paure esorcizzate a suon di melodie venate di elettronica con il mare che brilla in fondo a “Con Gli Occhi Di Una Lepre”. Il ritornello ben costruito di “Tornado”, “Zanzare” e le tastiere di “Piacere Catastrofico”, l’elettronica della title track e il ritmo dance di “Capodanno” sono eleganti e rivelano una notevole maturità sonora.

Crescere è difficile in “Palermo × Sempre”, mentre colpisce l’intensità di ballate di pregevole fattura come “Bambina Viola” e “Casa Delle Streghe”, “Sui Fili Dei Rasoi” che alza il ritmo verso una chiusura elettro – acustica con “Tenere Tenebre”. Un esordio convincente e raffinato che conferma le buone sensazioni dei singoli “Splendere” e “Acqua Bagnami”.

