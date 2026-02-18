I Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all’Alcatraz di Milano. Questo appuntamento rappresenta il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano, che negli anni ha saputo portare dal vivo performance eclettiche e coinvolgenti, tra rigore tecnico e ironia pungente, anticipando linguaggi e influenzando intere generazioni.

«Non è intrattenimento, è presenza.», così ci tiene a precisare la band.

E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un’irriducibile luce oltre il sistema.

DATE DEL TOUR

16.07 Asti, AstiMusica

18.07 Roma, Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle

19.07 Firenze, Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23.07 Napoli, Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare

24.07 Assisi (PG), Riverock Festival

21.08 Cattolica (RN), Arena della Regina

27.08 Bassano Del Grappa (VI), Ama Music Festival

12.09 Milano, Kozel Carroponte

Prevendite attive su Vivaticket