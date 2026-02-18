I Cola, band canadese nata dalle ceneri degli Ought, si avvicina alla pubblicazione del terzo disco.

“Cost Of Living Adjustment“, esce il prossimo 8 maggio, anticipato oggi dal brano “Hedgesitting” accompagnato dal video diretto da Kristina Pedersen:

I Cola, nei quali ritroviamo gli ex-Ought Tim Darcy (voce e chitarra), Ben Stidworthy (basso) e il batterista, a lungo collaboratore di U.S. Girls, Evan Cartwright, hanno pubblicato fino ad oggi due dischi: “Deep in View” (2022) e “The Gloss” (2024).

“Cost Of Living Adjustment” tracklist:

01 “Hedgesitting”

02 “Fainting Spells”

03 “Haveluck Country”

04 “Satre-torial”

05 “Polished Knives”

06 “Much of a Muchness”

07 “Third Double”

08 “Conflagration Mindset”

09 “Favoured Over The Ride”

10 “Skywriter’s Sigh”