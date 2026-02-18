I Cola, band canadese nata dalle ceneri degli Ought, si avvicina alla pubblicazione del terzo disco.
“Cost Of Living Adjustment“, esce il prossimo 8 maggio, anticipato oggi dal brano “Hedgesitting” accompagnato dal video diretto da Kristina Pedersen:
I Cola, nei quali ritroviamo gli ex-Ought Tim Darcy (voce e chitarra), Ben Stidworthy (basso) e il batterista, a lungo collaboratore di U.S. Girls, Evan Cartwright, hanno pubblicato fino ad oggi due dischi: “Deep in View” (2022) e “The Gloss” (2024).
“Cost Of Living Adjustment” tracklist:
01 “Hedgesitting”
02 “Fainting Spells”
03 “Haveluck Country”
04 “Satre-torial”
05 “Polished Knives”
06 “Much of a Muchness”
07 “Third Double”
08 “Conflagration Mindset”
09 “Favoured Over The Ride”
10 “Skywriter’s Sigh”