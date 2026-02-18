Glen Hansard ha annunciato “Don’t Settle – Transmissions East & West“, una retrospettiva in due volumi che include versioni live di brani tratti da tutta la sua carriera, registrati dal vivo in due serate al Funkhaus di Berlino nell’aprile del 2025. “Transmissions East” uscirà il 24 aprile per Plateau/Secretly, mentre “Transmissions West” seguirà più avanti nel corso dell’anno.

Il primo singolo è una nuova versione live di “Didn’t He Ramble”. “Il nostro bar locale era il Ramble Inn“, racconta Glen. “Mio padre trascorreva lì la maggior parte delle sue ore di veglia e talvolta anche quelle di sonno…entrava barcollando e ne usciva inciampando. Ho scritto questa canzone dopo la sua morte, avvenuta alla giovane età di 62 anni. Il tipo di canzone tributo che lui avrebbe approvato. Mio padre era un uomo orgoglioso. Amava la sua famiglia e il suo drink in egual misura. Mio padre mostrava il suo amore fianco a fianco, non faccia a faccia. Ha trasportato gli amplificatori e gli strumenti dei Frames per anni. Raramente rimaneva per lo spettacolo. Ma era sempre lì per caricare l’attrezzatura con la band dopo. Lo amavo molto e volevo scrivergli una canzone tributo che gli sarebbe piaciuta. Alzo la voce e un bicchiere a Jemo Hansard“.

Tracklist:

